«Почта России» увеличит на 30% скорость доставки грузов на экспериментальных маршрутах

«Почта России» планирует увеличить скорость доставки почты и грузов в следующем, 2024 году на 30% на экспериментальной маршрутной сети. Это следует из госпрограммы «Развитие транспортной системы». Кроме того, ожидается, что объем беспилотных грузовых авиационных перевозок в ЧАО, ХМАО, ЯНАО, на Камчатке превысит 1,2 тыс. тонн.

«Рост объема перевозок при помощи БАС на региональных маршрутах ЧАО, ХМАО, ЯНАО, Камчатки до 1,282 тыс. тонн в 2024 году»,— говорится в документе (цитата по ТАСС). Согласно госпрограмме, стоимость беспилотных грузовых авиационных перевозок в следующем году должна быть ниже стоимости перевозки с использованием пилотируемой авиатехники.

Кроме того, планируется совершенствование всей системы беспилотных авиационных судов, включая сокращение эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием и использованием беспилотников, а также стимулирование экономической активности в сфере беспилотной авиации.

Анастасия Ларина