В Краснодаре двоих мужчин будут судить за мошенничество со страховками на 14 млн рублей

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя и 39-летнего жителя Адыгеи по обвинению в серии мошенничеств со страховыми выплатами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ущерб, нанесенный двум страховым компаниям, следствие оценивает в 14 млн руб.

По данным ГУ МВД, злоумышленники действовали в период с 2016 по 2018 год в составе организованной группы, организатор которой находится в международном розыске. Участники группы выкупали у автовладельцев, чьи машины были повреждены в результате ДТП, права на получение страховой выплаты. Один из обвиняемых, являясь родственником организатора преступной группы, изготавливал подложные заключения эксперта об объемах ремонтно-восстановительных работ с завышением стоимости. Когда страховая компания отказывала в выплатах, злоумышленники обращались в суд. Чтобы обеспечить подсудность дела в Адыгее, члены преступной группировки изготавливали подложные документы о регистрации автовладельца на территории республики.

Получив решение суда, злоумышленники взыскивали средства со страховых компаний и распоряжались ими по своему усмотрению. Всего следствие выявило 14 эпизодов криминальной деятельности группировки. На период следствия одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщнику – в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба полиции.

Анна Перова, Краснодар