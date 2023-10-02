«Натурезу», производящую оболочку для колбас, оштрафуют за взятку ветврачу

Прокуратура Московского района возбудила административное дело в отношении ООО «Натуреза», производителя натуральных оболочек для колбас, в связи с тем, что гендиректор компании Роман Машадо передал взятку ветеринарному врачу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ). Материалы переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № 144 Петербурга.

Прокуратура установила, что гендиректор передал 45 тыс. руб. ветврачу за ускоренное оформление сопроводительных ветеринарных документов, необходимых для деятельности компании. В сообщении отмечается, что в отношении врача и предпринимателя были вынесены обвинительные приговоры, однако не приводятся подробности судебных разбирательств.

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