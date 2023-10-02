В Мостовском районе открыли мост через реку Фарс в режиме реверса

В Мостовском районе запустили реверсивное движение по мосту через реку Фарс. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Движение на участке 72 км + 711 м трассы Р-217 «Кавказ» на подъезде к Майкопу осуществляется по одной полосе в каждую сторону. В настоящее время на мосту идут работы по устройству тротуаров, перил, освещения и укладке нового асфальта.

К настоящему времени завершены работы по монтажу 24 балок пролета моста общим весом 687 тонн. Рабочие начали разбирать временный мост, возведенный ранее для организации движения на участке.

Ремонт моста в станице Ярославской начался в сентябре 2023 года. В ходе реконструкции запланировано увеличить габариты моста, заменить балки пролетного строения, гидроизоляцию и обустроить доступ для передвижения маломобильных людей. Завершение реконструкции запланировано на конец текущего года.

Анастасия Донскова

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