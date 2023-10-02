Экс-главу исполкома в Тетюшах осудят по делу о гибели школьника

В Татарстане будут судить бывшего главу исполкома Тетюшей по делу о гибели десятилетнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Следствие считает, что еще с 2015 года на пустыре в Тетюшах в 20 м от жилых домов находились заброшенные резервуары бывших очистных сооружений с незакрытыми люками, об этом обвиняемый знал, однако он не принял мер по постановке бесхозного имущества на учет, не организовал работы по содержанию колодцев в безопасном состоянии и не оградил их от посещения посторонними.

В результате в феврале этого года десятилетний школьник при возвращении домой упал в колодец, который был занесен снегом, и скончался.

"Ъ-Казань"