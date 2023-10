Сфереоэффект

Концертом группы U2 на территории лас-вегасского казино-курорта Venetian Las Vegas открылся новый концертный зал MSG Sphere. Игорь Гаврилов считает, что выступающим здесь артистам нужно теперь очень постараться, чтобы их заметили на фоне грандиозной сферической видеопроекции.

«Сферу» соорудили сравнительно быстро, если учитывать, что о начале ее строительства сообщили в 2018 году, а открыть планировали в 2021-м, но были еще пару лет пандемии. Разработкой занималась архитектурная компания Populous, среди заслуг которой — стадионы «Эмирейтс» и «Уэмбли» в Лондоне, домашняя арена команды «Нью-Йорк Янкиз», главный корт Уимблдона и стадион «Фишт» в Сочи.

На трибунах «Сферы» может разместиться 18,6 тыс. человек. Площадка предназначена прежде всего для аудиовизуальных программ, в которых совмещены эффект купольной проекции планетария, размах IMAX и разрешение экрана в 260 млн пикселей. В «Сфере» работает самый большой в мире LED-экран, его площадь составляет 54 кв. м. В зале высотой 112 м можно создавать искусственный ветер или транслировать запахи. Бюджет постройки сначала составлял $1,2 млрд, но вылился в $2,3 млрд. Таким образом, на сегодняшний день это самое дорогостоящее развлекательное сооружение в Лас-Вегасе.

Первые кадры с концертов U2 оставляют ощущение, что чего-то не хватает. Это что-то — горы динамиков. Они здесь просто не нужны. На арене постоянно находится 160 тыс. источников звука.

Первые впечатления о том, что представляет собой сфера, можно было получить, когда режиссер Даррен Аронофски разместил в соцсетях видеоролик с прогона своего фильма «Открытка с Земли». Фильм был создан специально для «Сферы» и будет постоянно здесь демонстрироваться. Даже на любительском видео от грандиозной проекции захватывало дух. Зритель здесь будто бы травинка у ног слона.

Музыкальная жизнь в «Сфере» тоже началась с гигантов. U2 — главная в мире группа по части передовых технических решений. В 1997 году в туре «Popmart» они решили, что на концертной площадке может быть только один источник звука, и подвесили все динамики в центре сцены, оставив остальное место экрану. А в туре «360’» (2009–2011) создали круглую вращающуюся сцену с полным обзором под пятой гигантского железного паука. За шоу в «Сфере» отвечал дизайнер Вилли Уильямс, работавший над гастрольными турами U2 с 1983 года. В последние годы по части концертной сценографии группа уступила первенство ABBA с их высокотехнологичным шоу «ABBA Voyage» (см. “Ъ” от 1 июня 2022 года), но в новом шоу ирландцы наверстали отставание, и не только по количеству пикселей на экране.

Шоу «U2:UV Achtung Baby» фокусируется на альбоме «Achtung Baby» (1991), в программе звучат все 12 песен альбома. Для своего времени шоу в поддержку «Achtung Baby» тоже было новаторским. Во время тогдашнего «Zoo TV Tour» U2 высмеивали телевидение и самих себя, включали случайные фрагменты программ на десятках экранов, подвешивали на цепях раскрашенные автомобили, устраивали телефонные розыгрыши, а у вокалиста Боно для этой программы было заготовлено сразу несколько сценических образов.

В «U2:UV Achtung Baby» юмора мало, а все революционные решения раз и навсегда зафиксированы в запрограммированной видеопроекции. В самом начале шоу зрители словно находятся внутри огромного бетонного шара, возможно, «Звезды Смерти» из «Звездных войн», но, когда на сцене под звуки песни «Zoo Station» появляются U2, шар «трещит по швам», а сквозь растущие щели пробивается солнечный свет. В «The Fly» сфера, составленная из цифр, почти как в «Матрице», вдруг превращается в куб. В «Even Better Than The Real Thing» пестрота, насыщенность и изменчивость видеоряда напоминают другой фильм — «Всё везде и сразу». Во время исполнения «Mysterious Ways» музыканты ограничиваются трансляцией на экран собственных изображений, зато теперь их можно рассмотреть в мельчайших деталях.

Один из самых мощных эффектов шоу — когда купол словно пропадает, вернее, на него транслируется картинка, и зрители будто бы оказываются на трибуне прямо посреди города, а затем в пустыне Невада. По-настоящему захватывает дух, когда под первые аккорды гитары Эджа из песни «Where The Streets Have No Name» над пустыней восходит солнце. В этой великой песне аналогия звука и образа очевидна и прямолинейна, но впервые она воплощена так масштабно и виртуозно. Кульминация программы — песня «With Or Without You», помещающая группу и зрителей в кусок янтаря или льда с застывшими в нем представителями земной фауны.

Первый вечер в «Сфере» U2 закончили песней «Beautiful Day», в которой нашлось место для фрагментов песен The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» и «Blackbird». Это был привет присутствовавшему на премьере Полу Маккартни. Он сидел на трибуне рядом с Джоном Бон Джови, Джеффом Безосом и Леброном Джеймсом.

А песню «All I Want Is You» Боно посвятил барабанщику Ларри Маллену-мл., который не смог принять участие в лас-вегасской серии концертов из-за последствий хирургической операции. В 1976 году именно Ларри Маллен-мл. разместил в дублинской школе объявление: «Барабанщик ищет музыкантов для создания группы». Фанаты еще долго будут обсуждать решение U2 играть в Вегасе без своего товарища. Он принял участие в записи нового сингла «Atomic City», но все еще не готов к концертной работе. На сцене его заменил Брэм ван ден Берг из голландской группы Krezip.

Выступления U2 в «Сфере» расписаны до 16 декабря, но владельцы площадки считают, что у шоу здесь есть потенциал минимум на два года. К такого рода работе публика относится противоречиво, для гастролирующей звезды это скорее признак жадности и слабости. Тем более в случае с U2, для которых мировые турне — важная часть легенды. Цена посещения шоу в «Сфере» начинается от $165, но такие билеты, конечно, почти распроданы, а на 5 октября, например, осталась только пара билетов за $500. Фанаты по всему миру могут только глотать слезы зависти к тем, у кого есть такие деньги и американская виза.