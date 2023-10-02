Заслуженный тренер Удмуртии по плаванию Юрий Голиков скончался
В Удмуртии скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер республики Юрий Голиков. Об этом во «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту региона Денис Парахин.
Фото: vk.com, Денис Парахин
«Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память»,— написал господин Парахин.
Господин Голиков свою жизнь посвятил плаванию. С 1995 года он работал в школе олимпийского резерва, его воспитанники стали участниками Всемирной Универсиады, призерами Чемпионатов и Первенств России.