Нововоронежская АЭС помогает побеждать чемпиону по киокусинкай

При поддержке Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») сборная каратистов атомграда хорошо подготовилась и достойно выступила в Новосибирске, где прошел Кубок России и Международный турнир памяти Якутова по киокусинкай.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Самого значимого успеха добился мастер спорта России Алексей Кирьянов. Студент Нововоронежского политехнического института, который планирует связать свою судьбу с работой на НВ АЭС, стал победителем Кубка страны. Тренируется спортсмен у нововоронежского сэнсэя Сергея Акатова.

«В социальной политике Концерна «Росэнергоатом» спорту и пропаганде здорового образа жизни уделяется большое внимание. Значимые победы на федеральном уровне позволяют повысить авторитет спорта, привлечь больше детей в спортивные секции, а работникам станции испытать чувство гордости за родной Нововоронеж», - сказал заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Одолев в финальном поединке Камиля Милькина из Казани, Алексей Кирьянов отпраздновал победу в весовой категории «65 кг» третий год подряд. Секундантом во время боев выступал его брат Александр Кирьянов, мастер спорта России и член сборной страны сейчас устраивается на работу на Нововоронежскую АЭС.

«Достижения братьев Кирьяновых подтверждают эффективность социальной политики, осуществляемой Концерном «Росэнергоатом» в том числе и через финансирование спорта. Желающих заниматься киокусинкай у нас с каждым годом становится больше. Этот вид спорта заслуженно считается ведущим в Нововоронеже», - отметил председатель федерации киокусинкай Воронежской области Сергей Акатов.

Розыгрыш Кубка России среди спортсменов возрастной категории 18-21 год является смотром ближайшего резерва сборной страны и своеобразным трамплином для амбициозной молодежи. А вот главные старты при поддержке Концерна «Росэнергоатом» и НВ АЭС в этом году запланированы в Нововоронеже.

На стадионе «Старт» атомграда в ноябре пройдет чемпионат России среди мужчин и женщин (18 лет и старше) и первенство страны среди юниоров и юниорок (16-17 лет) по киокусинкай. Спортсмены, включая основной состав сборной России, будут соревноваться в двух разделах: ката (демонстрация условных комплексов разной сложности) и кумите (полноконтактные поединки).

Центр боевых искусств Нововоронежа по праву считается одним из ведущих в России. Здесь занимаются 228 юных спортсменов. Поддержка НВ АЭС является хорошим подспорьем в работе. Это и транспорт для выезда детей на соревнования в другие города-спутники атомной отрасли, организация и финансирование турниров, а также возврат денежных средств за занятия детей атомщиков через первичную профсоюзную организацию.