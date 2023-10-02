В Омской области на покупку лекарств для онкобольных выделят 100 млн рублей

Омская область выделит 100 млн руб. на обеспечение Клинического онкологического диспансера лекарствами, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На выделанные деньги планируется приобрести таргетные препараты, жизненно необходимые пациентам с онкологией, которые проходят лечение по таблетированной схеме. Уточняется, что у диспансера недостаточно средств для покупки дорогостоящих препаратов.

«Эти лекарства пациенты смогут получать по рецепту лечащего врача. Мера позволит увеличить приверженность пациентов к лечению, улучшит качество их жизни, снизит нагрузку на дневной стационар диспансера. Мы сможем оказать специализированную медицинскую помощь большему количеству пациентов без прерывания лечения», - рассказал главврач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.

Согласно данным минздрава области, в 2022 году злокачественные образования были установлены у 8,8 тыс. жителей. В сравнении с 2021 годом уровень заболеваемости онкологией в регионе незначительно изменился, тогда онкология была обнаружена у 8,6 тыс. человек. Самыми распространенными разновидностями онкологии в области стали: рак молочной железы 12,5 %, колоректальный рак (толстого кишечника) – 11,6 %, рак трахеи, бронхов и легкого – 11,5 %, рак кожи – 10,7 % и рак предстательной железы – 7,4 %.

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Александр Киселев