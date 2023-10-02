Астраханский бизнесмен признан виновным в смерти на стройплощадке

Астраханский суд признал руководителя строительной фирмы виновным в гибели рабочего, сообщает региональное управление СКР. Фигурант признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Трагедия произошла 2 июня. Тогда монтажник упал с 19 этажа строящегося дома на улице Космонавтов в Советском районе города. Суд установил, что погибший не имел допуска к работе, а подсудимый на организовал на стройке временные ограждения и крепления для безопасности на высоте.

Суд приговорил бизнесмена к двум годам принудительных работ. За это время десятая часть дохода осужденного будет взиматься в пользу государства. В законную силу решение пока не вступило.

Никита Маркелов

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