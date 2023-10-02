Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие факторы нужно учитывать при поездке на подобном транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Коллеги из «СберАвто» поделились своими советами для тех, кто собирается отправиться в дальнюю поездку на электромобиле. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых электромобилей в стране выросли на 340%, а подержанных — на 19%. Очевидно, что и собственники этих машин в какой-то момент задумаются о том, чтобы провести с электромобилем отпуск, ну, или кто-то задумает взять для путешествия электромобиль в прокате.

Итак, что за советы? Изучить матчасть автомобиля, узнать все о его зарядке, на всякий случай запастись переходником для подключения к бытовой розетке. Проверить прогноз погоды — холод и осадки существенно сказываются на расходе электроэнергии. Наконец, продумать маршрут и скачать приложение, в котором будут указаны станции зарядки, а также информация о том, заняты они или нет.

А теперь я от себя расскажу, почему все вышеперечисленное — не самое важное, к чему нужно себя готовить. Про зарядку от бытовой розетки советую забыть. Ну, если вы не планируете зависнуть в какой-нибудь гостинице на сутки и тянуть провод из номера через окно. Погода важна, но не менее важна и скорость передвижения. Я не раз видел на трассе М-11 «Нева» богатые электрокары, которые двигались со скоростью 90 км/ч, потому что если бы они поехали разрешенные 130 км/ч, то до следующей зарядной станции точно бы не дотянули.

Приложение к смартфону — штука полезная. Но вот, предположим, вы увидели на карте, что в получасе езды есть свободная зарядка. Пока вы будете до нее ехать, ее могут занять, и к времени вашей зарядки придется добавить еще пару часов, которые к проводу будет подключена машина, приехавшая раньше вас. По деньгам, кстати, сэкономить тоже не получится. Электроэнергия выйдет по цене бензина. Платные трассы являются бесплатными только для электрокаров, оформленных на частное лицо, и придется еще похлопотать, чтобы эту «бесплатность» оформить. Если вы направляетесь в Санкт-Петербург, то не думайте, что ваш электрокар ждет там бесплатная парковка. И так далее.

Поэтому, мне кажется, главная рекомендация, которую можно дать тем, кто планирует путешествие на электромобиле, — лучше выберите для маршрута машину на бензине или на дизеле.