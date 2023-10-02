Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Не менее важна и скорость передвижения»

Дмитрий Гронский — о путешествии на электромобиле

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие факторы нужно учитывать при поездке на подобном транспорте.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Коллеги из «СберАвто» поделились своими советами для тех, кто собирается отправиться в дальнюю поездку на электромобиле. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых электромобилей в стране выросли на 340%, а подержанных — на 19%. Очевидно, что и собственники этих машин в какой-то момент задумаются о том, чтобы провести с электромобилем отпуск, ну, или кто-то задумает взять для путешествия электромобиль в прокате.

Итак, что за советы? Изучить матчасть автомобиля, узнать все о его зарядке, на всякий случай запастись переходником для подключения к бытовой розетке. Проверить прогноз погоды — холод и осадки существенно сказываются на расходе электроэнергии. Наконец, продумать маршрут и скачать приложение, в котором будут указаны станции зарядки, а также информация о том, заняты они или нет.

А теперь я от себя расскажу, почему все вышеперечисленное — не самое важное, к чему нужно себя готовить. Про зарядку от бытовой розетки советую забыть. Ну, если вы не планируете зависнуть в какой-нибудь гостинице на сутки и тянуть провод из номера через окно. Погода важна, но не менее важна и скорость передвижения. Я не раз видел на трассе М-11 «Нева» богатые электрокары, которые двигались со скоростью 90 км/ч, потому что если бы они поехали разрешенные 130 км/ч, то до следующей зарядной станции точно бы не дотянули.

Приложение к смартфону — штука полезная. Но вот, предположим, вы увидели на карте, что в получасе езды есть свободная зарядка. Пока вы будете до нее ехать, ее могут занять, и к времени вашей зарядки придется добавить еще пару часов, которые к проводу будет подключена машина, приехавшая раньше вас. По деньгам, кстати, сэкономить тоже не получится. Электроэнергия выйдет по цене бензина. Платные трассы являются бесплатными только для электрокаров, оформленных на частное лицо, и придется еще похлопотать, чтобы эту «бесплатность» оформить. Если вы направляетесь в Санкт-Петербург, то не думайте, что ваш электрокар ждет там бесплатная парковка. И так далее.

Поэтому, мне кажется, главная рекомендация, которую можно дать тем, кто планирует путешествие на электромобиле, — лучше выберите для маршрута машину на бензине или на дизеле.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...