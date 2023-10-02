В Башкирии включат отопление в детсадах, школах и больницах

На сегодняшний день 20 муниципальных районов начали подачу тепла на социальные объекты (больницы, детсады и школы), сообщил заместитель министра ЖКХ Башкирии Юрий Палтусов на оперативном совещании в правительстве Башкирии. По его словам, на сегодня к подаче тепла подключены 3,32 тыс. социальных объектов. «Учитывая значительные перепады температуры в дневное и ночное время, со снижением отдельных местах температуры до +1 градуса по Цельсию ночью, предлагаю организованно приступить к подаче тепла в детские сады, школы и больницы с 3 октября»,— отметил он.

На сегодня подключены к отоплению 766 жилых домов в республике. «Температурный порог по среднесуточной температуре ниже +8 градусов ожидается к концу этой недели, 8 октября, в связи с чем муниципалитетам необходимо быть готовыми к пуску тепла»,— сообщил Юрий Палтусов. Подача тепла в отдельные дома до принятия решения муниципалитетом возможна по решению собственников МКД по согласованию с управляющей компанией.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте