Владельца кофейни у кинотеатра «Октябрь» обязали снова ее демонтировать
Судебные приставы Пермского края обязали предпринимателя, владеющего участком под павильоном кофейни сети Monkey Grinder на улице Комсомольский проспект, 46, снести НТО повторно. Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю, ранее владельца участка через суд обязали демонтировать объект. Вскоре была проведена выездная проверка, в ходе которой подтвердилось, что НТО снесен. Однако через некоторое время киоск снова появился на прежнем месте, рядом со зданием бывшего кинотеатра «Октябрь». В настоящий момент приставы контролируют процесс его повторного демонтажа.
Фото: ГУФССП России по Пермскому краю
Заявление о демонтаже данного НТО подала в суд Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Основанием для сноса павильона являлся тот факт, что, согласно градостроительной документации, территория, на которой он расположен, отнесена к объектам культурного наследия и официально признана достопримечательным местом. Как следует из требований к застройке земельных участков в непосредственной близости от охраняемых зон, там может располагаться только киоск по продаже периодических изданий с надписью «Печать», выполненный в ретро-стиле, соответствующему архитектуре 1940-80-ых годов прошлого века.