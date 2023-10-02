Молдавия подтвердила, что обсуждает продажу единственного порта Румынии

Правительство Молдавии ведет с Румынией переговоры о возможной продаже единственного молдавского порта Джурджулешты, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ. По его словам, сделка поможет привлечь инвестиции в Молдавию. Предполагаемую сумму он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Это обсуждаемая идея, которая находится в нашей двусторонней повестке дня. Премьер-министр Дорин Речан очень сосредоточен на привлечении инвестиций в нашу страну, особенно в инфраструктурные проекты»,— сказал господин Водэ порталу Mold-street.

Порт Джурджулешты расположен в 133,8 км от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Это единственный имеющийся у Молдавии выход к морю. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла портом.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в сентябре заявил о намерении выкупить у ЕБРР право на управление портом в Джурджулештах. Предполагается, что он может стать частью стратегического торгово-транспортного узла в регионе. Власти Молдавии планируют построить в Джурджулештах зернохранилище емкостью 80 тыс. тонн, новый причал в 150 м и дополнительные перевалочные мощности на 800 тыс. тонн. Обновленный порт должен заработать уже в 2028 году. Стоимость проекта оценивается примерно в $34 млн.

Лаура Кеффер