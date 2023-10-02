В Уфе из-за пробок предложили регламентировать перекрытия дорог

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров пообещал принять меры в связи с пробками в Уфе. О серьезном затруднении движения заявила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании в правительстве.

По ее словам, наибольшее число от горожан в соцсетях поступает по теме пробок. Ситуация в городе, отметила госпожа Прочаковская, «выходит за все рамки».

«В первую очередь, это касается заторов и пробок вокруг Шакшинского моста, Зининского моста, Заки Валиди стоит почти от Телецентра на выезд»,— прокомментировала она присланные горожанами фото.

Она признала, что в городе проводится «беспрецедентно много ремонтных работ», и предложила регламентировать перекрытия, чтобы работы начинали в зависимости от ситуации, после согласования с министерством транспорта республики. Это касается мероприятий по линии минкультуры и минспорта, уточнила Елена Прочаковская.

Премьер-министр правительства Андрей Назаров отметил, что для решения проблемы заторов уже приняты меры — по выходным организовано дежурство заместителя главы минтранса. «Пробки нужно совместными усилиями устранить, это возможно. На мой взгляд, замедление движения допустимо на 10-15% от обычного трафика, ни в коем случае не должно удваиваться время передвижения людей. Это ненормально, если мы заставляем людей двигаться часами»,— заявил господин Назаров.

В качестве одного из способов решения проблемы он предложил запретить левый поворот на некоторых улицах в Уфе, в частности, на улице Валиди, поскольку это парализует движение по полосе.

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Кожевников сообщил, что для улучшения пропускной способности выезда в северной части города построена дополнительная полоса на дороге после Шакшинского моста, перераспределены потоки грузового транспорта, с РЖД согласован график пригородных поездов для максимального использования возможностей железнодорожного транспорта для доставки жителей на работу. Кроме того, в ноябре планируется ввести одностороннее движение троллейбусов на Вологодской улице, чтобы увеличить пропускную способность выезда.

На улице Пугачева построена объездная дорога, которая сократит объезд, будет организован выезд по улице Генерала Рыленко. Чтобы разгрузить улицу Валиди, дорожники планируют ускорить работы на улице Октябрьской революции — планируется техническое открытие на участке от улицы Воровского до Новомостовой. Также в мэрии намерены провести работы по устранению колейности на проспекте Юлаева.

Наталья Балыкова

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