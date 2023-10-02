Популярность сервиса «Запись к врачу» в мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» выросла на 25%

Аналитики компании провели исследование и заметили, что за последние две недели количество обращений в сервис «Запись к врачу» выросло более чем на четверть. Только за прошедшую неделю таким образом к врачам записались более 6 тысяч человек.



Фото: PR-служба компании Интерсвязь

Многие жители Челябинской области предпочитают получать талоны в поликлинику не по телефону или при личном обращении, а через приложение «Интерсвязь. Умный город». Благодаря супераппу не нужно лишний раз ездить в медучреждение и стоять в длинных очередях.

По данным оперштаба заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти. Рост зафиксирован в Челябинске и Челябинской области. С начала месяца количество заболевших Covid-19 увеличилось втрое. В связи с этим южноуральцы чаще стали обращаться в медицинские учреждения области.

«Рост количества обращений связан в том числе с сезоном ОРВИ. Сервис "Запись к врачу" является одним из самых популярных в мобильном приложении "Интерсвязь. Умный город". С момента запуска функцией воспользовались более 750 тысяч человек», – рассказали в пресс-службе компании «Интерсвязь».

С помощью пары кликов на смартфоне жители Челябинской области могут записаться на приём к терапевту или узкому специалисту во все муниципальные медицинские учреждения и некоторые частные клиники. Чтобы осуществить запись на бесплатный приём в государственную поликлинику или больницу, необходимо иметь действующий полис ОМС. Кроме стандартных функций, пациенты также могут записаться на видеоконсультацию, получить ответ на вопрос от врача, встать в очередь на вакцинацию от Covid-19, а также увидеть активные талоны и историю посещения. В приложении можно создать несколько «карточек», что поможет пользоваться услугами сервиса всем членам семьи.

Чтобы южноуральцы могли получать медицинскую помощь максимально оперативно, Интерсвязь реализовала программу бесключевого доступа врачей и участковых терапевтов в подъезды.

«Возможность бесключевого доступа для участковых терапевтов реализована через мобильное приложение "Интерсвязь. Умный город". Бригады "скорой медицинской помощи" открывают дверь либо с помощью диспетчера дежурной службы, либо нажав специальную кнопку напротив адреса на рабочем планшете. Такой доступ облегчает жизнь пациента – теперь не надо клеить объявление: "Не закрывайте, ждём врача", подпирать дверь или караулить бригаду на улице», – рассказала руководитель PR-службы компании Интерсвязь Екатерина Колбышева.

Программа бесключевого доступа для медиков работает в области с 2020 года. За это время медицинские работники воспользовались «кнопкой открытия» более 13 тысяч раз.

https://www.is74.ru/news/all/?ID=110220

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