Жители Челябинской области за восемь месяцев взяли 22 млрд рублей автокредитов

В Челябинской области банки в январе-августе выдали 22 млрд руб. кредитов на покупку автомобилей. Это на 88,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По объему автокредитования за восемь месяцев регион занимает восьмое место, уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Татарстану, Башкортостану и Ростовской области.

Заметный рост показателя отмечен во всех регионах, вошедших в топ-30 по сумме выданных кредитов. Самая существенная в процентном отношении динамика зафиксирована в Татарстане (99,5%), самая скромная — в Москве (41,3%).

В НБКИ объясняют значительный рост объемов автокредитования по сравнению с прошлым годом эффектом низкой базы в связи с падением выдачи прошлой весной, а также возобновлением в начале этого года госпрограммы льготного автокредитования и увеличением продаж иномарок из дружественных стран.