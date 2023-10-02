Ульяновский депутат скрыл факт приобретения квартиры в Москве

Депутат городской думы Ульяновска Владимир Шеянов скрыл факт приобретения квартиры в Москве. Об этом стало известно «Ъ-Волга» по результатам проверки, проведенной прокуратурой.

По данным надзорного ведомства, Владимир Шеянов в справке о доходах за 2022 год не указал два банковских счета, один из которых является эксроу счетом. В ходе проверки было установлено, что эскроу счет использовался для перечисления денежных средств по договору уступки права требования и перевода долга по договору участия в долевом строительстве квартиры в Москве. Остаток денежных средств на данном счете на конец 2022 года составлял 8,3 млн руб.

Согласно методическим рекомендациям по вопросам представления депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год), политик обязан был указать факт приобретения объекта недвижимости.

Евгений Чернов