Областные власти дали оценку аварии на ТЭЦ-2 в Ульяновске
В Заволжском районе Ульяновска произошла нештатная ситуация на ТЭЦ-2, в результате которой без электроэнергии остались социальные объекты и жилой фонд. Также было приостановлено движение троллейбусов.
По данным министра ЖКХ Александра Черепана, на электростанции произошла ошибка персонала, сработали автоматы защиты, а сама аппаратура из строя не вышла.
В ситуации намерен разобраться глава региона Алексей Русских, потребовав не допускать подобного впредь.