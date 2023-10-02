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Областные власти дали оценку аварии на ТЭЦ-2 в Ульяновске

В Заволжском районе Ульяновска произошла нештатная ситуация на ТЭЦ-2, в результате которой без электроэнергии остались социальные объекты и жилой фонд. Также было приостановлено движение троллейбусов.

По данным министра ЖКХ Александра Черепана, на электростанции произошла ошибка персонала, сработали автоматы защиты, а сама аппаратура из строя не вышла.

В ситуации намерен разобраться глава региона Алексей Русских, потребовав не допускать подобного впредь.

Андрей Сазонов

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