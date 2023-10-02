Стрессовые интервью используют только 3% челябинских работодателей

Из 100 челябинских работодателей лишь три используют при подборе персонала метод стрессового интервью, когда кандидата намеренно пытаются вывести из равновесия, поставить в некомфортную для него ситуацию, чтобы проверить его реакцию и оценить стрессоустойчивость.

Как сообщает рекрутинговый портал Superjob, еще 3% опрошенных работодателей отказались от метода в последнее время.

Большинство опрошенных считают такой способ проверки соискателей неприемлемым. Они отвечали, что, сами оказавшись на таком собеседовании, вызвали бы полицию и написали бы на компанию негативные отзывы, и что такой метод «противоречит здравому смыслу».