«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Традиционно по понедельникам мы выясняем, какие тренды складываются на глобальном рынке, что делать инвесторам, куда инвестировать миллион рублей, может быть, больше. А, может быть, и не стоит этого делать. Иногда, конечно, всех игроков интересует, каким образом можно совершать инвестиции, способы инвестиций. Один из вариантов, который используют уже, наверное, опытные спекулянты, опытные трейдеры, — это вариант маржинального кредитования, когда вы привлекаете дополнительные средства для того, чтобы получить дополнительную прибыль. Естественно, здесь без помощи специалиста нам не обойтись. Разобраться в ситуации, в тех параметрах, которые существуют, в тех услугах, которые предлагаются инвесторам, экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову поможет инвестиционный консультант брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Давайте сначала обсудим такие концептуальные вещи. Что такое маржинальная торговля? Чем это, допустим, отличается от традиционного кредитования?

— Маржинальная торговля — это проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег или товаров, которые мы предоставляем продавцу в кредит под залог оговоренной суммы, маржи. От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег обычно в несколько раз превышает размер залога.

— То есть человек обеспечивает свой риск своим залогом? То есть берет средства у брокера, привлекает деньги, и его залог как раз является обеспечением?

— Все верно.

— Вопрос: зачем он это делает?

— На бирже можно заработать больше обычного благодаря использованию заемных средств. Обычно такой вид сделки выполняет роль финансового рычага, который, в свою очередь, может увеличить потенциальную прибыль.

Чаще всего торговлю с ключом практикуют опытные спекулянты, но она также может быть полезна для долгосрочных инвесторов, которые редко совершают сделки, например, копят на какую-то далекую финансовую цель.

Опять же, часто инвесторы используют такую опцию, как маржинальный вывод, когда брокеры позволяют выводить деньги на личные нужды под залог ценных бумаг.

— А каковы параметры этого маржинального кредитования? Как говорят на рынке, «плечи» какие вы даете, 1:2, 1:5, 1:10?

— Обычно это зависит от активов, которые, соответственно, находятся на счету.

— А что можно сказать о механизмах такого рода кредитования?

— Маржинальное кредитование используется тремя способами, где первые два — это торговля в long или в short, а последний — это обеспеченный акциями вывод.

— Тогда такой вопрос — вы как брокер ВТБ что предлагаете?

— Мы предлагаем широкий список бумаг, доступных к маржинальному кредитованию в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», конкурентные гибкие условия, а также возможность вывода средств под залог ценных бумаг. За позицией удобно следить прямо в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

— То есть я открываю приложение, смотрю, как меняется моя позиция, сколько я должен, или, наоборот, какова прибыль, и это можно онлайн все наблюдать?

— Все видно в режиме реального времени, все верно.

— Спасибо большое. Понятно, как теперь можно использовать кредитные возможности или маржинальные возможности брокера «ВТБ Мои Инвестиции». Это очень интересный механизм, который всегда дает инвесторам наибольший результат при тех ставках, которые они делают на рынке, при тех инвестициях, которые они совершают, если они уверены, конечно, в своем результате.