ФНПР: в России до 35% женщин сталкиваются с нарушениями трудовых прав

С нарушениями трудовых прав в России сталкиваются до 35% женщин, следует из доклада «Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика», подготовленного Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). Большинство жительниц России пожаловались на дополнительные неоплачиваемые обязанности (23% опрошенных) и на более строгие требования к внешнему виду, чем для коллег–мужчин (11,1%).

Согласно докладу, выдержки из которого приводит РБК, 21,4% жительниц России лично сталкивались с проблемой с графиком отпусков или непредоставлением нерабочих дней за свой счет. 11% опрошенных женщин заявили о дискриминации при приеме на работу, а 10,8% рассказали о принуждении к увольнению при беременности.

Также 9,5% опрошенных столкнулись с занижением оплаты труда, 6,4% — с дискриминацией при назначении на руководящие должности. 6,2% женщин рассказали о психологическом, физическом и/или сексуализированном притеснении.

Подробнее о ситуации на рынке труда России — в материале «Ъ» «В поисках рабочих рук».