Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина просят продлить арест

Следственный комитет просит на три месяца продлить срок ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя и полковника Росгвардии Захара Прилепина. Ходатайство следователя поступило в Басманный суд Москвы, оно будет рассмотрено 4 октября.

«Следствие просит суд оставить Александра Пермякова в СИЗО до 6 января 2024 года»,— сообщили в суде (цитата по ТАСС).

Как писал «Ъ-Приволжье», 6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области был взорван автомобиль, в которой ехали Захар Прилепин и его соратник, участник батальона «Оплот» Александр Шубин. Захар Прилепин получил ранения и был госпитализирован, Александр Шубин погиб на месте.

СК РФ квалифицировал случившееся как теракт и возбудил уголовное дело. Обвиняемым по делу проходит уроженец Украины Александр Пермяков. Он заявил, что по заданию Службы безопасности Украины заложил на пути следования автомобиля две мины и дистанционно привел их в действие.

Андрей Репин