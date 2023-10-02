В районе Нахичевани в Ростове 3 октября будет ограничено холодное водоснабжение

АО «Ростовводоканал» на сутки ограничит подачу холодной воды в районе Нахичевани в Ростове-на-Дону в связи с переподключением водопровода на ул. 27-линии. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающего предприятия.

Согласно информации компании, отключение запланировано с 08:30 3 октября до 08:00 4 октября в границах: ул. 25-линия — пл. Толстого — ул. Черевичкина — ул. 30 –линия — ул. 29-линия — ул. Сарьяна. Водоснабжение будет ограничено в гимназии № 14 на ул. 28-линия, 7; в детской городской больнице №1 на пл. Толстого, 17; в музыкальной школе-интернате на пл. Толстого, 3.

Анастасия Назарова