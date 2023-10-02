В Казань за пять лет переехали свыше тысячи школьных учителей
За последние пять лет в Казань переехали более 1,3 тыс. учителей из других городов и субъектов РФ. Об этом в ходе делового понедельника сказал глава управления образования города Ирек Ризванов.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Ежегодно команда казанского образования пополняется учителями из других городов и регионов страны, которые выбирают Казань в качестве места для жизни. За последние 5 лет в столицу переехали 1305 учителей»,— сказал господин Ризванов.