Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал самым посещаемым в туре

Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал самым посещаемым в 10-м туре МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). Игру посетили 23 225 зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Крылья Советов» на своем поле сыграли с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на четвертой позиции с 16 баллами.

Евгений Чернов