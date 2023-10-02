В Тыве вынесли приговор трем кадетам, обвиняемым в убийстве сверстника

Кызылский горсуд вынес приговор трем подросткам, обвиняемым в убийстве сверстника. Фигуранты дела – воспитанники школы-интерната «Тувинский кадетский корпус», сообщает прокуратура Республики Тыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как установило следствие, в сентябре прошлого года трое подростков 16-ти и 17-ти лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли более 60 ударов другому воспитаннику школы за якобы неуважительное общение с ними. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Суд приговорил их к лишению свободы от 6 до 8 лет в воспитательной и исправительной колонии общего режима.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого убийства. Тело погибшего было обнаружено 5 сентября в лесном массиве в Кызыле.

В школе-интернате в 2022 году, по данным прокуратуры, неоднократно проводились проверки, в ходе которых фиксировались случаи самовольного ухода воспитанников, ненадлежащей профилактической работы и иные нарушения. По выявленным нарушениям были внесены представления уполномоченным лицам.

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Александр Киселев