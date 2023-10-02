Водитель пикапа без прав вылетел с дороги в Брюховецком районе, погиб человек

В Брюховецком районе Кубани произошло смертельное ДТП. На проселочной дороге опрокинулся пикап, один человек погиб и трое пострадали, сообщает пресс-служба ГИДББ по краю.

46-летний водитель китайского автомобиля Great Wall разогнался. Машина съехала с дороги и опрокинулась. В ведомстве отметили, что водителя ранее лишали прав за отказ от прохождения медосвидетельствования и на момент ДТП удостоверение ему не возвращали.

В результате аварии погибла 47-летняя пассажирка пикапа. Пострадали сам водитель и два его пассажира — 50-летний мужчина и 41-летняя женщина. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков

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