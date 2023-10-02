Авито: продажи автомобилей с пробегом в Нижегородской области выросли на 8%

В Нижегородской области по итогам третьего квартала 2023 года продажи автомобилей выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Такие данные приводит сервис Авито на основании собственного исследования рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным сервиса, средняя цена автомобилей с пробегом в июле-сентябре выросла на 23,9% год к году и достигла 545 тыс. руб. В целом по России продажи на рынке подержанных автомобилей в России выросли на 14,2%, средняя цена –на 39,1% до 640 тыс. руб. Лидерами продаж среди брендов традиционно стали ВАЗ, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

В сегменте до 1,5 млн руб. первое место по продажам занимает Lada Granta, на второй позиции — Lada Kalina, на третьем — ВАЗ-2114. Самыми продаваемыми моделями в сегменте от 1,5 до 3 млн руб. стали Hyundai Creta, на втором месте Kia Sportage. Третье место занимает Toyota RAV4. В ценовом сегменте свыше 3 млн руб. самыми продаваемыми стали Toyota Land Prado, Toyota Land Cruiser и Hyundai Santa Fe.

Андрей Репин