Житель Ростовской области задержан по подозрению в браконьерстве на 4 млн рублей
Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области задержали в селе Красный Пахарь Неклиновского района мужчину по подозрению в незаконной добыче водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Данные о задержанном не раскрывают.
По информации правоохранителей, у мужчины были изъяты транспортное средство и рыба частиковых видом (судак, лещ, карась, пиленгас) на сумму 4 млн руб. Задержанный не смог предоставить документы, подтверждающие законность вылова водных ресурсов.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах).
«Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводятся мероприятия по документированию признаков состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ»,— сообщили в пресс-службе ведомства.