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Житель Ростовской области задержан по подозрению в браконьерстве на 4 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области задержали в селе Красный Пахарь Неклиновского района мужчину по подозрению в незаконной добыче водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Данные о задержанном не раскрывают.

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Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области

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Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области

По информации правоохранителей, у мужчины были изъяты транспортное средство и рыба частиковых видом (судак, лещ, карась, пиленгас) на сумму 4 млн руб. Задержанный не смог предоставить документы, подтверждающие законность вылова водных ресурсов.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах).

«Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводятся мероприятия по документированию признаков состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Назарова

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