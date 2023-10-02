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Белозеров: Проектная документация ВСМ Москва—Казань уже готова

Проектная документация ВСМ Москва—Казань по всем этапам строительства проекта уже полностью готова. Об этом в интервью «РИА Новости» сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Он отметил, что большую часть запланированных в РФ магистралей начнут строить к 2043 году.

«Тем более что проектная документация по ВСМ Москва—Казань есть по всем этапам строительства. По Москве—Адлеру нужно будет сделать оценку и тоже начать двигаться»,— отметил господин Белозеров.

"Ъ-Казань"

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