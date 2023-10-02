Белозеров: Проектная документация ВСМ Москва—Казань уже готова

Проектная документация ВСМ Москва—Казань по всем этапам строительства проекта уже полностью готова. Об этом в интервью «РИА Новости» сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Он отметил, что большую часть запланированных в РФ магистралей начнут строить к 2043 году.

«Тем более что проектная документация по ВСМ Москва—Казань есть по всем этапам строительства. По Москве—Адлеру нужно будет сделать оценку и тоже начать двигаться»,— отметил господин Белозеров.

"Ъ-Казань"