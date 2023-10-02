Поезд сбил пенсионера в районе Горячего Ключа

На станции «Чинары-Афапостик» неподалеку от Горячего Ключа пассажирский поезд сбил пенсионера. В пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте уточнили, что под колесами состава погиб 92-летний житель Туапсинского района.

Машинист пытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось. Машинист также неоднократно сигналил, но пешеход никак не реагировал.

От полученных травм пенсионер скончался на месте. Правоохранители выясняют все детали трагедии.

Вячеслав Рыжков

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