Краснодарские хирурги провели операцию пациентке с болезнью Гиппеля-Линдау

В краевой клинической больнице №2 в Краснодаре провели сложную онкологическую операцию пациентке из ДНР, у которой была одна из форм болезни Гиппеля-Линдау. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ранее у приезжей удалили почку из-за злокачественного образования. В этот раз краснодарские специалисты обнаружили два образования головки поджелудочной железы.

Персонал ККБ №2 провел пациентке лапароскопически-ассистированную панкреатодуоденальную резекцию. Это малоинвазивное вмешательство, благодаря которому приезжая уже на третьи сутки встала с постели.

Вячеслав Рыжков

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