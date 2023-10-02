В Челябинске 3 октября стартует отопительный сезон

Отопительный сезон в Челябинске планируется начать 3 октября. Соответствующее предложение заместителя главы города Александра Астахова в ходе аппаратного совещания поддержала мэр Наталья Котова.

Сейчас в Челябинске продолжается подключение к отоплению социальных объектов. На сегодня теплом обеспечены 311 детских садов, 87 школ и 37 лечебных учреждений.

По словам вице-мэра Александра Астахова, несмотря на теплую погоду в администрацию продолжают поступать обращения с вопросами о начале отопительного периода.

«Ночью в выходные дни температура опускалась до температуры ниже +8 градусов. К концу этой недели ожидается и понижение дневных температур воздуха. Теплоснабжающие организации города выполняют запуск котельных, включаются центральные тепловые пункты и насосные станции. Как правило этот процесс занимает 5-7 дней»,— отметил Александр Астахов.

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