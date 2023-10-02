Турпоток в Башкирию за семь месяцев превысил 1,5 млн человек

По итогам семи месяцев текущего года турпоток в Башкирию превысил 1,5 млн человек, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на оперативном совещании. По этому показателю Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе, подчеркнул он.

«Туризм вносит весомый вклад в развитие экономики, мы наращиваем господдержку этой сферы, объем достигает уже 1,5 млрд руб.»,— отметил премьер-министр.

По его словам, проекты в сфере туризма помогают создать новые рабочие места, создавать комфортную городскую и сельскую среду.

Наталья Балыкова

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