В СКР запросили доклад о нарушении прав дольщиков подлежащего сносу дома в Сочи

Руководитель федерального следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки обращения сочинских дольщиков. Жители Адлерского района курорта попросили проверить муниципальные органы власти, по иску которых суд вынес решение о сносе многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба СКР.

Жильцы подлежащего сносу дома рассказали, что среди них есть многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры. Граждане заявили, что их права были нарушены, так как они не получили решения суда, а иск был заявлен к застройщику, который с 2017 года собственником помещений не является. Сами люди другого жилья не имеют. По словам заявителей, они неоднократно обращались в сочинскую администрацию, но это результатов не дало.

По факту обращения дольщиков в СУ СКР по Краснодарскому краю проводят проверку. О ее результатах доложат Александру Бастрыкину.

Вячеслав Рыжков

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