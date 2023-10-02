На ремонт объединенного уфимского университета выделят еще до 7 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий ищет четырех подрядчиков для ремонта аудиторий, коридора пятого этажа корпуса №6, перехода между корпусами №5 и №6, санузлов на первых двух этажах главного корпуса, сообщается на сайте госзакупок. Итоги аукционов подведут 3 и 10 октября. Работы будут финансироваться за счет субсидий.

Согласно аукционным документациям, ремонт должен быть завершен до декабря текущего года.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», контракт на ремонт фасада главного корпуса был заключен в июле с ООО СК «Стройвест» за 5,4 млн руб.

Уфимский университет науки и технологий был создан в прошлом году путем слияния Башкирского госуниверситета (БашГУ) и Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ).

Венера Хисамова

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