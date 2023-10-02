В Сочи девушка погибла во время туристического похода в горы

При восхождении на вершину-трехтысячник в горном массиве Псеашхо туристка упала в обрыв и скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба Кавказского государственного биосферного заповедника.

Туристическая группа двигалась по территории, закрытой для посещения.

По данным администрации заповедника, группа туристов, состоящая из двух мужчин и одной девушки, оформила пропуска на маршрут до лагеря Холодный. На половине пути туристы отклонились от маршрута и свернули в сторону горной вершины Псеашхо Сахарный. Двигаясь вверх по тропе, туристы решили отдохнуть, девушка, не снимая рюкзака, присела на камень на краю тропы. В какой-то момент под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась вниз по склону, пролетев более 100 м. Ее спутники вызвали помощь, но от полученных травм девушка скончалась.

Специалисты Кавказского государственного биосферного заповедника пояснили, что территория горного массива Псеашхо закрыта для посещения, так как восхождение здесь представляет опасность. Рельеф местности с резким набором высоты очень сложен для подъема, у туристов может проявляться горная болезнь (головокружение, снижение зрения, потеря ориентации). Администрация заповедника напомнила, что в туристическом походе необходимо строго придерживаться маршрута, заранее ознакомиться с особенностями местности, реально оценивать свои физические возможности.

Анна Перова, Краснодар