Многодетную мать осудили за жестокое обращение с детьми в Отрадненском районе

В Отрадненском районе многодетную мать привлекли к исправительным работам за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, мать четверых детей в возрасте от 9 до 14 лет на протяжении нескольких лет вела аморальный образ жизни. Женщина избивала детей, не заботилась об их питании, одежде и медицинском обслуживании. При этом один из детей имеет врожденный сахарный диабет. Ребенок был вынужден самостоятельно делать инъекции инсулина, когда его состояние ухудшалось.

Позднее детей поместили в реабилитационный центр, а их мать ограничили в родительских правах. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Суд назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Анастасия Донскова

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