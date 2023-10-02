Главу тамбовского производителя бетона будут судить за уклонение от налогов

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы) в отношении директора компании по производству товарного бетона. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о главе и ООО «СБТ» Алене Кудрявцевой.

Расследованием дела занималось управление Следственного комитета России по Тамбовской области. По версии следствия, обвиняемая, зная о 5 млн руб. имеющейся налоговой задолженности в ее компании, вывела с ее счетов на счета других организаций более 4 млн руб. Таким образом эти деньги были скрыты от принудительного взыскания.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.

Сергей Толмачев

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