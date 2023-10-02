Дмитрий Махонин возглавил краевую комиссию по осеннему призыву

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвержден председателем краевой комиссии по осеннему призыву граждан, пребывающих в запасе. Информация об этом размещена в подписанном губернатором распоряжении на сайте краевого минтербеза.

«Состав призывной комиссии Пермского края: Махонин Дмитрий Николаевич, губернатор Пермского края, председатель комиссии, либо иное должностное лицо, которому делегированы полномочия председателя комиссии в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края»,— написано в распоряжении.

В состав комиссии также вошли военный комиссар Пермского края Александр Коковин и сотрудник минтербеза региона Сергей Филатов. Утверждены и составы призывных комиссий муниципальных и городских округов Прикамья. Осенний призыв начался 1 октября и продлится до 31 декабря текущего года.

Ранее Дмитрий Махонин утвердил изменения в указ «О создании призывных комиссий по мобилизации граждан, пребывающих в запасе». Согласно документу, полномочия призывных комиссий расширены: теперь краевые власти по предложению призывных комиссий могут отказать уклонистам от призыва в региональных выплатах и мерах поддержки.