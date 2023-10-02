Еще одна компания решила подарить пермским властям землю

Представители еще одного пермского бизнеса решили безвозмездно передать городским властям землю. Как сообщают в краевом минимуществе, СПК «Мотовилихинский» и администрация Перми подписали соглашение о безвозмездной передаче 16,6 га земли для многодетных семей из Перми. Согласно документу, городу перейдут участки в Голованово, в Орджоникидзевском районе, в микрорайоне Вышка II и вблизи Висима в Мотовилихе. От СПК «Мотовилихинский» подпись под документом поставил председатель кооператива Артем Белоконный, от мэрии — начальник департамента имущественных отношений Александр Хаткевич.

Ранее аналогичное соглашение о безвозмездной передаче территории пермским властям подписала компания «Уралкомплект». Общество, принадлежащее бывшим городским чиновникам, а также депутату Пермской гордумы Михаилу Бесфамильному, решило подарить администрациям Перми и Пермского округа почти 40 га земли вблизи Усть-Качки. Власти хотят отдать участки многодетным семьям, а также учителям и медицинским работникам. Источники, близкие к владельцам компании, поясняли, что землю продать было невозможно, а ее содержание приносило убытки. Как выяснил «Ъ-Прикамье», по аналогичным причинам подарить ненужную землю готовы и другие бизнесмены.

Отметим, что раньше на балансе сельскохозяйственного производственного кооператива «Мотовилихинский» находилось более 2,6 тыс. га земли. Сейчас СПК может контролировать около 200 га земли в Мотовилихинском районе Перми. Недавно у общества сменился состав учредителей. В их число вошел бизнесмен Владимир Суруджиев, бывший председатель совета директоров ГК «Красный якорь», специализирующейся на лесопереработке. Соучредителем и пайщиком СПК стал также Андрей Белоконный. Летом собеседники «Ъ-Прикамье» сообщали, что участками «Мотовилихинского» интересуются крупные девелоперы, а часть наделов могут предоставить многодетным семьям.