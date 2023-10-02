В Башкирии предложили сделать бесплатными услуги нотариусов для льготников

В октябре депутаты Курултая Башкирии намерены рассмотреть проект закона, которым предлагается освободить граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от платы за нотариальные услуги, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Изменения планируется внести в закон «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан».

Речь идет об освобождении от платы за доверенности, чтобы адвокаты и государственные юридические бюро могли представлять интересы граждан в судах и госорганах. Законопроектом устанавливается, что размер оплаты услуг нотариуса должен компенсироваться за счет средств республиканского бюджета. Также определен порядок компенсации таких расходов.

На бесплатную юридическую помощь имеют право, в том числе, малоимущие граждане, инвалиды первой и второй группы, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, участники СВО, неработающие пенсионеры, многодетные граждане, одинокие матери, граждане предпенсионного возраста.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте