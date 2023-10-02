Прокуратура начала проверку после задержки вылета самолета из Казани в Екатеринбург

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета самолета Казань—Екатеринбург. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Самолет компании Red Wings должен был вылететь накануне в 5:00, однако сначала его отправление перенесли на 13:00, а состоялся вылет лишь в 14:46. В итоге пассажирам пришлось ждать почти десять часов.

В прокуратуре отметили, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета. Ведомство примет меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

"Ъ-Казань"