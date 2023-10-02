Прокуратура начала проверку после задержки вылета самолета из Казани в Екатеринбург
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета самолета Казань—Екатеринбург. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Самолет компании Red Wings должен был вылететь накануне в 5:00, однако сначала его отправление перенесли на 13:00, а состоялся вылет лишь в 14:46. В итоге пассажирам пришлось ждать почти десять часов.
В прокуратуре отметили, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета. Ведомство примет меры прокурорского реагирования при наличии оснований.