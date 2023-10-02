Бывший глава Яйвы увольняется из мэрии Александровского округа

Первый заместитель главы Александровского округа Владимир Белобаржевский покинул должность. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на главу округа Ольгу Лаврову.

«Да, он написал заявление об уходе. Переходит на другое место работы»,— подтвердила госпожа Лаврова. Чиновница отметила, что новая работа господина Белобаржевского не будет связана с мэрией Александровска.

На посту замглавы Александровского округа Владимир Белобаржевский курировал вопросы ЖКХ. До объединения поселений округа господин Белобаржевский являлся главой Яйвы, после чего временно стал главой Александровска. Весной 2021 года политик участвовал в конкурсе по отбору главы округа, где набрал три голоса депутатов. Победу одержала на тот момент муниципальный депутат Ольга Лаврова, набравшая десять голосов.