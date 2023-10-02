Обустройство лыжероллерной трассы завершили в Березовском лесу в Воткинске
В Воткинске строители завершили обустройство лыжероллерной трассы на территории Березовского леса, сообщает пресс-служба Центра территориального развития региона. Здесь монтируют пандус и смотровую площадку для пешеходов, благодаря которым разделят потоки пешеходов и спортсменов.
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В ближайшее время на объекте будет оборудована протяженная тропинка из деревянного настила, которая ведет от лыжной базы до центральной поляны. На поляне также завершаются работы с ярмарочными павильонами, которые постепенно приобретают заложенный в концепции вид.