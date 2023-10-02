В аэропортах Москвы задержано или отменено более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержано 22 рейса, еще семь отменено, следует из данных «Яндекс.Расписания». Об ограничениях в воздушном пространстве столицы не сообщалось.

По состоянию на 9:37, во Внуково задержано шесть рейсов, отменено семь. В Домодедово задержано девять рейсов. В Шереметьево задержано семь рейсов.

Сегодня, 2 октября, утром густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы. Видимость не превышает 100 м, сообщает «РИА Новости».

По прогнозу Гидрометцентра, в столице будет 13–15°C (в Подмосковье — 12–17°C), облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Завтра, 3 октября, температура в Москве будет на уровне 15–17°C (в Подмосковье — до 13–18°C), также возможен дождь.

Лаура Кеффер