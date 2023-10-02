В Центральном районе Челябинска открыли модульный пункт полиции

Сегодня в Челябинске состоялось открытие нового модульного пункта полиции. Он разместился на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой, сообщают в правительстве региона.

Планируется, что новый пункт полиции будет работать в круглосуточном режиме. Решение открыть его в шаговой доступности от парка имени Гагарина было связано со стремлением создать для граждан комфортные и безопасные условия для отдыха. В модульном пункте предусмотрено место для приема граждан участковым уполномоченным. Также в распоряжении полицейских будут электромобиль и три электроквадроцикла, защитная экипировка и шлемы.

«Я очень рад, что здесь, в месте массового пребывания людей, мы открываем пункт полиции, в том числе благодаря социально ответственному бизнесу. В новом пункте будет комфортно работать сотрудникам, и самое главное, можно будет выполнять все поставленные задачи. Здесь же будет находиться участковый и работать с населением»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Еще пять модульных пунктов полиции планируется открыть в регионе в этом году.

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