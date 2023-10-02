В Удмуртии значительно увеличился экспорт изделий из березы в Турцию

В Удмуртии в сентябре проконтролировали отправку 8,9 тыс. изделий из березы, 149 гофрированного картона и 37 деревянных поддонов. Вся продукция экспортировалась в Турцию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Всего с начала года в Турцию вывезли 81,5 тыс. изделий из березы, 2 тыс. гофрированного картона, 65,99 т овсяных хлопьев, 368 куб. м пиломатериалов, амбарной доски и березового шпона. Отметим, что годом ранее объем экспорта березового шпона, амбарной доски и пиломатериалов был выше — 911 куб. м. При этом ряд товаров в прошлом году не экспортировался в Турцию.