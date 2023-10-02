В Башкирии почти треть семей может купить жилье в ипотеку

Башкирия заняла 26 место в рейтинге доступности ипотеки, составленном РИА Новости. По оценке аналитиков, по состоянию на август текущего года доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку, выросла до 30,7%. Годом ранее показатель был равен 24,4%.

Лидерами рейтинга стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа — от 65% до 58% соответственно. В Москве, занявшей 50 место, доля таких семей составила 26,1%. Практически на одном уровне с Башкирией находится Санкт-Петербург (25 место) — 30,8%. В Татарстане, занявшем 42 место, могут позволить жилье в ипотеку 27,3% семей. Замыкают рейтинг Дагестан, Карачаево-Черкессия, Севастополь и Кабардино-Балкария — от 8,6% до 10% соответственно. Чеченская республика, Ингушетия и новые регионы не включены в рейтинг из-за отсутствия или недостатка релевантных данных. Практически во всех субъектах показатели доступности ипотеки улучшились.

Показатели рассчитывались исходя из размера кредита для покупки двухкомнатной квартиры площадью 60 км. м при первоначальном взносе 30%. Предполагалось, что 70% семейного бюджета после вычета прожиточных минимумов на каждого члена семьи идет на выплату ипотеки, 30% — на прочие расходы.

Влада Шипилова

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